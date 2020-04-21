YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent’te sokak hayvanları unutulmuyor

Başkent’te sokak hayvanları unutulmuyor

ANKARA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü sokak hayvanlarını unutmuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü sokak hayvanlarını unutmuyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’in merkez noktaları ile ilçelerinde kanatlı hayvanlar ile birlikte tüm sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere diğer günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın merkez ve ilçelerinde park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak ve yaban hayvanlarına gıda sıkıntısı yaşamaması için mama desteğini artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusundaki güvercinleri de besledi.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, tüm ekiplerin haftanın 7 günü sahada olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı unutmuyoruz. ‘Her can bizim için değerlidir’ diyoruz ve sokak hayvanları aç kalmasın istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Ankara Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:55
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:40
Yatsı
21:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Akar Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Ersayan Eczanesi
Cankaya
Yeni Çınar Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Alibey Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları 18 milyar lira

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.