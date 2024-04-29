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Başkentte sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İHA İHA
29.04.2024 14:40
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Başkentte 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Başkentte sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüyerek taraflar birbirlerine silahlarla ateş açmıştı. Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir Beşir ve Haydar Beşir kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.
Olay yerinden ticari taksi ile Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan silahlı kavgada çevrede bulunan evlere mermi isabet ederken bir dairenin camı kırıldı. Olay yerinde, tartışmanın yaşandığı anlar ve hayatını kaybeden Serkan Mahmutoğlu’nun yaralandıktan sonra yere düştüğü görüntüler güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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