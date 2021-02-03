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Başkentte son bir haftada 9 ton 478 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

03.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Başkentte son bir haftada 9 ton 478 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 ton 478 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 163 bin 580 boş makaron, 9 ton 478 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 3 bin 888 muhtelif elektronik eşya, 2 bin 561 paket sigara, 400 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 238 kilogram tütün, 333 puro ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

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