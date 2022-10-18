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Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında

18.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında

Başkentte, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının delileri arasına giren kayıtlara göre kaza 14 Ekim saat 06.49'da yaşandı.

Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle taksinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

- Taksi sürücüsü hayatını kaybetti

Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E.idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, 14 Ekim sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralandı.

Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı.

"Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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