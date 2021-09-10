Başkentte terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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