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Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 02:57 | Son Güncelleme

Yön levhası direğine çarpan araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara'da otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden Mert Yaşar'ın kullandığı 34 EL 9146 plakalı otomobil Yenimahalle İstanbul yolu ayrımında yön levhası direğine çarptı.

Kaza sonrası sürücü Yaşar hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıkarken, yanında bulunan ve isminin Rıdvan olduğu öğrenilen arkadaşı yaralı halde araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yaşar'ın daha önce 4 ayrı trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İtfaiye Trafik Kazası

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