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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA HABERLERİ  | 21.10.2020 07:21 | Son Güncelleme

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Pursaklar Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine giden Furkan Işık'ın kullandığı 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç, Karacaören yol ayrımında yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Işık ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişiyi araçtan yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, sürücü Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Alkollü sürücü ilk yardımı reddetti

Bu arada, Çankaya Konutkent'te 2432 Cadde'den Çayyolu istikametine giden Yunus Emre Ergür'ün kullandığı 06 DV 5305 plakalı hafif ticari araç da refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sonrası yol ortasında yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Ergür, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine bir süre önce el konulduğu öğrenildi.

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