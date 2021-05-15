Başkentte traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Dilay Koyuncu (1), Belinay Tan (9) ve Necmiye Tan (70) için Bahçecik Mahallesi meydanında, İlknur Akyüz (16) için ise Kavak Mahallesi meydanında öğle vaktinin ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazlarına, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve ölenlerin yakınları katıldı.

Cenazeler, namazın ardından köy mezarlıklarında defnedildi.

- Olay

Dün akşam saatlerinde, Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrilmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürmüştü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Dilay Koyuncu (1), Belinay Tan (9), İlknur Akyüz (16) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybetmiş, kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirilmişti.

