Başkentte Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencileri şarkılar söyledi.

Şahin konuşmasında, iki ülke diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75'inci yıl dönümünü kutlamak için gecede bulunmaktan onur duyduğunu aktararak "Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından, Türkiye'nin ilk Pakistan büyükelçisi Yahya Kemal Beyatlı oldu. Türkiye bu önemli, eşsiz ilişkilerin diplomatik yönlerine bağlı olduğunu gösterdi." dedi.

"Bu etkinliklerle, diplomatik ilişkilerimizde bu önemli dönüm noktasını kutlamak ve halkımızla ve uluslararası toplumla paylaşmayı hedeflemek istedik. Mükemmel ikili ilişkiler kurmaktan ne kadar gurur duyuyoruz." diye konuşan Şahin, 75'inci yıl dönümünün iki devlet arasındaki dayanışma ve dostluğun yeniden kutlanması için bir başka vesile olduğunu kaydetti.

Şahin, 7 yıl Pakistan'da eğitim aldığını dile getirerek bu ülkede yaşadığı süreçte her zaman kendi vatanındaymış gibi hissettiğini vurguladı.

Büyükelçi Cüneyd de Türkiye ile Pakistan'ın dostluk ilişkilerine değinerek "Diplomatik ilişkilerimizin kurulması açısından 75 yıl ama bizim için bunlar yüzlerce asır öncesini aşıyor." ifadesini kullandı.

Cüneyd, ikili ilişkilerin sadece Pakistan ve Türkiye'nin bağımsızlığına dayalı olmadığını, yüzyıllardır taşıdığı kültürel, geleneksel, dini mirasa dayandığını söyledi.

Gecede davetlilere kavvali müziği konseri verildi.

