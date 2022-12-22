YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi

Başkentte Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi

22.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da "Pakistan Kültür Gecesi" düzenlendi.

Başkentte Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencileri şarkılar söyledi.

Şahin konuşmasında, iki ülke diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75'inci yıl dönümünü kutlamak için gecede bulunmaktan onur duyduğunu aktararak "Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından, Türkiye'nin ilk Pakistan büyükelçisi Yahya Kemal Beyatlı oldu. Türkiye bu önemli, eşsiz ilişkilerin diplomatik yönlerine bağlı olduğunu gösterdi." dedi.

"Bu etkinliklerle, diplomatik ilişkilerimizde bu önemli dönüm noktasını kutlamak ve halkımızla ve uluslararası toplumla paylaşmayı hedeflemek istedik. Mükemmel ikili ilişkiler kurmaktan ne kadar gurur duyuyoruz." diye konuşan Şahin, 75'inci yıl dönümünün iki devlet arasındaki dayanışma ve dostluğun yeniden kutlanması için bir başka vesile olduğunu kaydetti.

Şahin, 7 yıl Pakistan'da eğitim aldığını dile getirerek bu ülkede yaşadığı süreçte her zaman kendi vatanındaymış gibi hissettiğini vurguladı.

Büyükelçi Cüneyd de Türkiye ile Pakistan'ın dostluk ilişkilerine değinerek "Diplomatik ilişkilerimizin kurulması açısından 75 yıl ama bizim için bunlar yüzlerce asır öncesini aşıyor." ifadesini kullandı.

Cüneyd, ikili ilişkilerin sadece Pakistan ve Türkiye'nin bağımsızlığına dayalı olmadığını, yüzyıllardır taşıdığı kültürel, geleneksel, dini mirasa dayandığını söyledi.

Gecede davetlilere kavvali müziği konseri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacakAnkara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacak
Bursa'da köprüden dereye devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü öldüBursa'da köprüden dereye devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü öldü
Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladıPalandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı
Anahtar Kelimeler:
Pakistan

Ankara Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
08:00
Öğle
12:52
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.