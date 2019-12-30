Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Başkentte Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet sunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında ekipler kesintisiz görev yapacak. Vatandaşlar her türlü şikayet, öneri ve isteklerini Mavi Masa'nın 153 numaralı hattına bildirebilecek.

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de durak ve otobüs hatlarında kontrollerini sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yılın her günü ve saati olduğu gibi yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai başında olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de meteorolojik uyarılar ışığında karla mücadele ekipleriyle sahada görev yapacak.

31 Aralık gecesi Ankara kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 2 bin personel ile 173 kürekli kamyon, 110 elle tuzlama ekibi, 54 greyder, 83 kazıcı-yükleyici ve 36 loder hazır bulunacak.