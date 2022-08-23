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Başkentte "Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali" 26 Ağustos'ta başlıyor

23.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivalde, ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterimleri, atölye programları, seminer, konser ve film gösterimleri yer alıyor

Çağdaş ve kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan "5. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali" 26-28 Ağustos'ta CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek festival kapsamında ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterimleri, atölye programları, seminer, konser ve film gösterimleriyle izleyiciye zengin bir program sunulacak.

Festival ile Türkiye'de modern dansın gelişimine katkıda bulunulması, tanıtılması, uluslararası düzeyde iş birliği oluşturulması ve çağdaş sanatın toplumsal bir etkinlik olması için katkı sunulması amaçlanıyor.

Finlandiya, ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İspanya, Almanya, İsrail, Slovakya, Çekya, Yunanistan, İtalya, Güney Kore, Ukrayna, İsviçre, Meksika, Belçika, Avusturya'dan katılacak dans sanatçıları CerModern Açık Hava Sahnesi'nde performanslarını sergileyecek.

Çağdaş ve kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan festivalde ünlü koreograf ve dans eğitmeni Aydın Teker'in söyleşisi ve Matthieu Forget'in "Yolculuğa Davet" adlı fotoğraf sergisi de yer alacak.

Öte yandan, CerModern tarafından yürütülen programın danışma ekibinde bu alanda öncü çalışmalar yapan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre yer alıyor.

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