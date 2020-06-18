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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen operasyonda 9 bin 500 uyuşturucu nitelikli hap, 1 kilogram esrar, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, şehre uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 bin 500 uyuşturucu nitelikli hap, 1 kilogram esrar, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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