Başkentte uyuşturucu ve kaçak içki üreterek satan 3 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri, Çankaya, Mamak ve Altındağ ilçelerinde ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak içki üreterek sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli E.A'nın Çankaya ilçesindeki evinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine evde yapılan aramada, 1,2 kilogram kubar esrar ile bir dijital hassas cep terazisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.A. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Mamak'ta yapılan bir başka uyuşturucu operasyonunda ise şüpheli M.D'nin üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan 27 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında adli işlem yapıldı.

MAMAK'TA BİN 500 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ise Altındağ ilçesinde ikamet eden M.K'nin, iş yerinde kaçak içki imalatı yaptığı ve satışa sunduğu bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada, bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.



