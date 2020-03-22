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Başkentte yaşlılara alışveriş desteği

ANKARA HABERLERİ  | 22.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, kurduğu özel ekiple ücretini ödeyen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market, pazar ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor

Ankara'da Altındağ Belediyesinin, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildiği anımsatıldı. Altındağ Belediyesinin bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attığına değinilen açıklamada, belediyenin evde kalması gereken vatandaşlara yardım elini uzattığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 'Siz arayın, biz getirelim' uygulaması devreye sokuldu. Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin 'evde kal' çağrısına uyan 60 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak."

- "Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşehrilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa’yı arayabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başındadır."

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Anahtar Kelimeler:
Altındağ Belediyesi

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