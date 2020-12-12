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Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

ANKARA HABERLERİ  | 12.12.2020 00:48 | Son Güncelleme

Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Başkentte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde denetim başlattı.

Denetimler sırasında 06 FBS 72 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı'nda bekleyen otomobillere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, yol kontrol noktasında bekleyen otomobillere çarpan otomobilin sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralanan otomobil sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kısmen ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

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