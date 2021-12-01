Başkentteki acil sağlık ekipleri 10 ayda 410 bin vakanın transferini yaptı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, yılın 10 aylık döneminde, 112 Acil Çağrı hattı üzerinden 1 milyon çağrı aldıklarını belirterek, "Bu çağrılara karşılık olarak 410 bin vakanın transferi gerçekleşti." dedi.

Akelma, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğündeki Komuta Kontrol Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ankara'da, acil durumdaki vakaların hastanelere naklinin en hızlı şekilde yapılması için büyük bir altyapı bulunduğunu söyleyen Akelma, komuta kontrol merkezinde acil çağrıların cevaplandığını, ilgili yerlere ekiplerin yönlendirildiğini ve hastaların uygun hastanelerle eşleştirildiğini anlattı.

Akelma, Ankara'da 167 acil sağlık istasyonu bulunduğunu belirterek, "Bu istasyonlarda çalışan 262 ambulansımız sürekli hizmete hazır bir şekilde duruyor." diye konuştu,

Bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyon acil çağrı aldıklarını ifade eden Akelma, "Bu çağrılara karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Akelma, acil durumdaki hastaların, bazen nakledildikleri hastaneden farklı bir hastaneye sevk edilebildiklerine dikkati çekerek, bu kapsamda 410 bin vakadan 3 bin 500'ünün de hastaneler arası transferinin yapıldığını kaydetti.

- "12 bin Kovid-19 vakası nakledildi"

Salgın sürecinde ağır Kovid-19 vakalarının da acil sağlık çalışanlarınca nakledildiğini hatırlatan Akelma, "Bu yıl 12 bin Kovid-19 vakasının, uygun merkezlerimize transferi ambulanslarımız aracılığıyla yapıldı." dedi.

Akelma, başkentte 19 nitelikli ambulans olduğunu dile getirerek, "Bunların içinde morbid obez vakalarını taşımak için tasarlanmış ambulansımız, motosiklet ambulansımız, paletli ambulansımız var. Bunlara ek olarak da Ankara'ya tahsis edilmiş, Bakanlık tarafından bize verilen bir helikopter ambulansımız var." şeklinde konuştu.

Helikopter ambulansı hem Ankara'ya hem de çevre illere hizmet vermek için kullandıklarını söyleyen Akelma, "10 ay içinde 214 vakayı, helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerimize transfer ettik." dedi.

- "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye"

Akelma, acil çağrı alınmasının ardından vakaya hızlıca ulaşılmasının önemini vurgulayarak, "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6,5 dakika." dedi.

Doç. Dr. Akelma, vakaların yüzde 94'üne çağrının alınmasının ardından 10 dakika içinde ulaşıldığını kaydetti.

Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar konusunda vatandaşların da duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Akelma, ambulanslara yol verilmesi, çocuklara 112 Acil Çağrı numarasının öğretilmesinin önemini vurguladı.

Akelma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) de özellikle afetlerde etkin rol aldığını belirterek, "UMKE, tamamen gönüllü ekiplerden oluşuyor. Başkent Ankara'da 970 olan gönüllü ekibimiz yakın zamanda 1001'e çıkacak." dedi.

Kış mevsiminin geldiğine işaret eden Akelma, yoğun kar yağışı ve buzlanmaların olabileceği bölgelerde paletli ambulansların görevlendirileceğini bildirdi.

Akelma, acil sağlık personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, Komuta Kontrol Merkezi'ndeki telsizden görev başındaki ekiplerin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

