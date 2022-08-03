YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı

Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı

03.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.O.K, Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştüBakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü
Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere 500 lira bursGaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere 500 lira burs
GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
ankara cumhuriyet başsavcılığı cemevi saldırı

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:08
Yatsı
21:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.