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Başkentteki kablo hırsızı Aksaray'da yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 25.12.2020 21:11 | Son Güncelleme

Başkentteki kablo hırsızı Aksaray'da yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 4 ton 160 kilo kablo çalan hırsız, Aksaray'da yakalandı.

​​​​​​​Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaata ait 4 ton 160 kilo kablonun çalınması üzerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı ve şüphelinin kimliğini tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Şüpheli A.Ç'yi Aksaray'da yakalayan ekipler, 4 ton 160 kilo kablo ile kablo kesme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ç, hakkında adli işlem başlatıldı.

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