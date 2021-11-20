Başkentteki rüşvet soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Ankara'da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet almak ve vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilen 33 şüpheliden ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı kamu görevlisi, 4'ü sivil 10 kişinin tutuklanması kararlaştırılırken, 12 kamu görevlisi ve 6 sivil olmak üzere 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kamu görevlisi ve iki sivil şüphelinin de ifadelerinden sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmış, teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

