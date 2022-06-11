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  4. Başkentteki şiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı

Başkentteki şiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı

11.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatılar araçların üzerine uçtu, ağaçlar devrildi, eşya taşıyan yük asansörü yan binanın üzerine yıkıldı, bir aracın altında kalan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Başkentin birçok noktası, aniden bastıran şiddetli yağış sonrası çarpıcı görüntülere sahne oldu.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Çatının çarptığı binadaki bazı dairelerin camları kırıldı, binanın dış cephesinde hasar oluştu. Çatıdan ve çarptığı binadan kopan parçalar park halindeki diğer araçlarda maddi hasara yol açtı.

Polisin önlem aldığı caddede Büyükşehir Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Alacaatlı'da bir nakliye firmasına ait yük asansörü, eşya taşıdığı sırada yan binaya devrildi.

Genelkurmay Kavşağındaki alt geçidin suyla dolması üzerine bu yol trafiğe kapatıldı. Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümünde de trafik kesildi.

Mamak'ta su baskını yaşanan caddede sürüklenen aracın altında bir kişi kaldı. Yaralanan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Etimesgut Devlet Mahallesi alt geçidinde 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Molozlar ve taşlar caddelere sürüklendi.

- İtfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması ve benzeri şikayetlerle 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını bildirdi. Çataklı, mahsur kalan 3 çocuğun kurtarıldığını, bir sele kapılma ihbarı için AFAD ve JAK ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.

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