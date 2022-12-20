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Başkentteki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

20.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde, Murat Şahin ile arasında alacak meselesi olan Mustafa A. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya Murat Şahin ve Mustafa A'nın akrabaları da dahil oldu.

Kavga sırasında silahla vurulan Murat Şahin hayatını kaybederken, Mustafa A. ile akrabaları İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.

Mustafa A. ve İbrahim A'nın durumunun ağır olduğu, Mehmet A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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silahlı kavga

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