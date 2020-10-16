YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent’teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor

Başkent’teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

“Bisiklet Yolu Projesi”nin hayata geçtiği Başkent’te üniversite yerleşkelerinde de bisiklet yolu yapımı hızlandırıldı.

“Bisiklet Yolu Projesi”nin hayata geçtiği Başkent’te üniversite yerleşkelerinde de bisiklet yolu yapımı hızlandırıldı. Başkent Üniversitesi’nden sonra Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkelerinde bisiklet yolu çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi diğer üniversitelerle görüşmelerini sürdürüyor.
Başkent için önemli ulaşım projeleri arasında yer alan “Bisiklet Yolu Projesi”nin ilk etabı olan Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasının tamamlanmasının ardından öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen yoğun talep üzerine bisiklet yolları ağı üniversite yerleşkelerine kadar genişletildi. Kamu ve özel üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanların kampüs içinde bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje, Başkent’teki tüm üniversitelerde giderek yaygınlaşıyor. İlk olarak Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde 4,4 kilometrelik bisiklet yolunu (mavi yol) tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinde de bisiklet yolunu hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gazi Üniversitesi yerleşkesinde gidiş-dönüş toplam 2,6 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkesinde ise gidiş-dönüş toplam 1,2 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamladı.
Yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasının önemine dikkat çeken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği destek için teşekkür eden Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, “Üniversitelere bisiklet yolu fikri çok güzel düşünülmüş. Üniversitemize de bir renk getirdi. Öğrencilerimiz içeride bisikleti güvenli bir şekilde kullanabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Mehmet Zahit Yılmaz, “Üniversitemize bisiklet yolu yapılması çok faydalı olmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” derken, Can Ünveren de, “Bisiklet yolunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kampüs içi mesafelerin fazla olmasından dolayı büyük kolaylık sağlayacak. Ben zaten normal hayatımda da bisiklet kullanıyordum. Benim için faydalı oldu. Okul dönemi başlayınca da sık sık kullanacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Diğer üniversitelerle görüşmeler devam ediyor
Başkent’teki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşurken, Büyükşehir Belediyesi kısa süre içinde ODTÜ kampüsü içerisindeki peyzaj alanında yer alacak bisiklet yolunun imalatına başlayacak. Diğer üniversitelerle de görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ-Hacettepe Üniversitesi arası bisiklet yolu projesi ile Bilkent Üniversitesi kampüs içi bisiklet yolu yapımı için de harekete geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi
Sahabiye’de bir ihale daha
Sahabiye’de bir ihale daha

Ankara Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
12:39
İkindi
15:44
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Topaloğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Narçiçeği Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.