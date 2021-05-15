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Başkentteki Zafer Anıtı belediye ekiplerince temizlendi

15.05.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentteki Zafer Anıtı belediye ekiplerince temizlendi

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Başkentin simgelerinden Ulus'taki Zafer Anıtı, yıkanarak temizlendi.

Gece saatlerinde Ulus Meydanı'na gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Zafer Anıtı'nı temizlemek için çalışma başlattı.

Asansörlü merdiven yardımıyla anıtın tepesine çıkan bir görevli, tazyikli suyla temizlik yaptı.

Zafer Anıtı'nın belediye ekiplerince düzenli olarak temizlendiği öğrenildi.

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