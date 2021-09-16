YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

16.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 88 - Galatasaray NEF: 78

  1. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Galatasaray NEF'i 88-78 mağlup etti.

TOFAŞ, maçın 5. dakikasını 9-7 geride geçerken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Bursa temsilcisi, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Berk Uğurlu'nun elinden sayılar bulan mavi-yeşilli takım, son periyoda 68-59 önde girdi. Dördüncü periyodun başında Yiğit Arslan'ın basketleriyle farkı 13'e (72-59) çıkaran TOFAŞ, kalan sürede farkın erimesine izin vermedi. TOFAŞ, Muhsin Yaşar, Pako Cruz, Berk Uğurlu ve Cook'un basketleriyle salondan 88-78 galip ayrıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol ile Galatasaray NEF karşılaşacak.

Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlarTarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.