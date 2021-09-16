Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

TOFAŞ, maçın 5. dakikasını 9-7 geride geçerken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Bursa temsilcisi, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Berk Uğurlu'nun elinden sayılar bulan mavi-yeşilli takım, son periyoda 68-59 önde girdi. Dördüncü periyodun başında Yiğit Arslan'ın basketleriyle farkı 13'e (72-59) çıkaran TOFAŞ, kalan sürede farkın erimesine izin vermedi. TOFAŞ, Muhsin Yaşar, Pako Cruz, Berk Uğurlu ve Cook'un basketleriyle salondan 88-78 galip ayrıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol ile Galatasaray NEF karşılaşacak.

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