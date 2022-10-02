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Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası

02.10.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvada 3 galibiyet alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi birinci oldu

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" tamamlandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Mersin ekibi, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazandı.

İkinci karşılaşmada da Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 3 galibiyete ulaşan ÇBK Yenişehir Belediyesi turnuvayı birinci bitirdi.

Turnuva sonunda takım kaptanlarına şilt verildi.

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