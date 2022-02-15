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Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

15.02.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol: 62 -Galatasaray Nef: 77

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

GAZİANTEP (AA) - Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 62-77 mağlup eden Galatasaray Nef yarı finale yükseldi.

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