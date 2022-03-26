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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

26.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 58 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 2, Williams 12, Tuğçe Canıtez 3, Mcbride 8, Iagupova 15, Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 8 Şerife Alperi Onar 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Sinem Ateş 7, Fagbenle 22, Hayes 8, Boner 24, Esra Ural Topuz 2, Thomas 5,

1. Periyot: 16-23

Devre: 27-41

3. Periyot: 45-58

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu.

Karşılıklı atılan sayılarla geçen maçın ilk dakikalarında rakibine göre kontrollü olan Mersin ekibi karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 13-7 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu çeyreği 23-16 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes'in rakibi karşısında etkili olan Mersin ekibi, çeyrek boyunca koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-45 galip durumda girdi.

Son çeyrekte maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını koruyan Mersin ekibi, karşılaşmadan 71-58 yenerek Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmada ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Boner 24 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Fenerbahçe Safiport'ta Laugupova 15 sayı attı.

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