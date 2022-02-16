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Basketbol: Bitci Türkiye Kupası

16.02.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes: 87 - Pınar Karşıyaka: 64 - Anadolu Efes, Dörtlü Final'e yükseldi ve Darüşşafaka'nın rakibi oldu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 5, Bryant 1, Moerman 10, Pleiss 20, Larkin 16, Erten Gazi 6, Yiğitcan Saybir 11, Buğrahan Tuncer, Egemen Güven 6, Doğuş Balbay

Pınar Karşıyaka: Colson 13, Yunus Emre Sonsırma, Taylor 2, Burak Can Yıldızlı, Tyus 10, Can Korkmaz 10, M'Baye 21, Roll 2, Mahir Ağva, Berkan Durmaz 6

1. Periyot: 25-12

Devre: 56-29

3. Periyot: 77-46

İSTANBUL (AA) - Basketbol Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 87-64 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, hücumda etkili bir performans ortaya koyan Pleiss'in 16 sayı kaydettiği ilk periyodu 25-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda da üstün mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 22 sayıya (42-20) çıkardı. Hızlı hücumlarla farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, Larkin'in son saniye basketiyle ilk yarıyı 56-29 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan rakibi karşında organize hücumlarla sayı üreterek son çeyreğe 77-46 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda da farklı üstünlüğünü korumayı başaran Anadolu Efes, salondan 87-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yükseldiği Dörtlü Final'in yarı finalinde Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın üçüncü çeyreğinde aldığı ikinci teknik faul sonrası oyundan ihraç edildi.

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