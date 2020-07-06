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Basketbol camiasına tarih kokan armağan

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Basketbol Tarihi isimli kitabı, Gaziantep’te basketbol branşında görev yapan tüm antrenörlere ve branş yöneticilerine armağan etti.Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman programında, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak’tan tarih kokan eserin içeriği ile ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Tarihi kitabına bundan sonraki yıllarda eklenecek yeni sayfalara katkı sağlamak adına Şehitkamil Belediyesi olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Teknik adamlarımızın kütüphanelerinde yer alması gereken bir eserTürkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan ve basketbol alanındaki ilk akademik kaynak olma özelliğini taşıyan Türkiye Basketbol Tarihi kitabının, tüm basketbol antrenörlerinin kütüphanelerinde olması gereken bir eser olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile uzun yıllardır bir birbirinden önemli çalışmalara imza atıyoruz.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Basketbol Tarihi isimli kitabı, Gaziantep’te basketbol branşında görev yapan tüm antrenörlere ve branş yöneticilerine armağan etti.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman programında, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak’tan tarih kokan eserin içeriği ile ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Tarihi kitabına bundan sonraki yıllarda eklenecek yeni sayfalara katkı sağlamak adına Şehitkamil Belediyesi olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Teknik adamlarımızın kütüphanelerinde yer alması gereken bir eser
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan ve basketbol alanındaki ilk akademik kaynak olma özelliğini taşıyan Türkiye Basketbol Tarihi kitabının, tüm basketbol antrenörlerinin kütüphanelerinde olması gereken bir eser olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile uzun yıllardır bir birbirinden önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda yerel ve ulusal turnuvalar, antrenör eğitimleri, gelişim kampları, hakemlerimizin klasman kampları ve şenlikler bu çalışmalar içerisindedir. Federasyonumuzun, Türkiye Basketbol Tarihi kitabını yayımladığını öğrendiğimizde bu eseri bir an önce Gaziantep’te basketbol branşında teknik kadrolarda görev yapan değerli hocalarımızla buluşturmak istediğimizi federasyon yetkililerimize ilettik. Onlar da sağ olsunlar, çok hızlı bir şekilde kitapları bizlere ulaştırdılar. Biz de şimdi bu önemli kaynağı antrenör ve kulüp yöneticilerine ulaştıracağız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Basketbol alanındaki ilk akademik kaynak olma özelliği taşıyan bu esere sonraki yıllarda eklenecek yeni sayfalara katı sağlamak adına kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
128 yıllık bir tarihi anlatıyor
Türkiye Basketbol Tarihi kitabının 128 yıllık bir tarihi konu aldığı bilgisini paylaşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, kitabın Gaziantep basketbol camiasına ulaştırılacak olmasından dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkürler etti. TBF İl Temsilcisi Alkoçak, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına bu eseri Gaziantep basketbol camiamızla buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Bu kitapta, 128 yıllık bir tarih var. Basketbolseverlerin keyif ve ilgiliyle okuyacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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