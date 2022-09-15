Basketbol: Ege Cup 2022

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Lig takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Cup 2022'nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 78-73 yendi.

ENKA Spor Salonu'nda ilk periyodunu 25-20, devreyi 38-37 önde kapatan Yukatel Merkezefendi Belediyesi üçüncü periyodu da 63-60 üstün tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimsporlu Omar Prewitt'in 25 sayı ile en skorer oyuncu olduğu müsabakada Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Max Heidegger 15 sayı ile oynadı.

Turnuva yarınki Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

