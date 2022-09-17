Basketbol: Ege Cup 2022

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katılımıyla oynanan Ege Cup 2022'nin üçüncü ve son maçında Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 67-65 mağlup etti.
ENKA Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12, devreyi de 36-32 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu da 52-51 üstün geçti. Son periyotta rakibini yakalayan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 67-65 galip ayrıldı.
Aliağa Petkimspor'da 15 sayı ile oynayan Silas Melson müsabakanın en skorer ismi olurken Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Francisco Cruz 14 sayı ile mücadele etti.
Aliağa Petkimspor'un 2, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 1 galibiyetle tamamladığı turnuvada Yukatel Merkezefendi Belediyesi çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.
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