İSTANBUL (AA) - Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 müsabaka oynandı.
Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Budo Gemlik-Final Spor: 72-79
Semt77 Yalovaspor-Sigortam.Net: 78-89
B Grubu:
Kocaeli BŞB Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce: 81-82
Samsunspor-Bornova Belediyesi: 76-84
C Grubu:
İstanbul Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 55-80
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Ankara Anadolu Basket: 62-73
D Grubu:
Mamak Belediyesi-Akhisar Belediye Basketbol: 74-90
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 58-71