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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 19:48 | Son Güncelleme

Kupada Sigortam.Net ve Semt77 Yalovaspor takımları finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın altıncı gününde yarı final müsabakaları oynandı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 89-80 yenen Sigortam.Net ile Ankara Anadolu Basket'i 84-74 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, adını finale yazdıran takımlar oldu.

Kupada final maçı 11 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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