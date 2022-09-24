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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı

24.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBF; Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugünkü maçlarının ertelendiğini açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Basketbol türkiye basketbol federasyonu

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