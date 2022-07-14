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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon grupları belirlendi

14.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvaya doğrudan katılan Gaziantep Basketbol B Grubu'nda, Beşiktaş ise elemeleri geçmesi halinde E Grubu'nda mücadele edecek - TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamaması halinde Avrupa Kupası'nda H Grubu'nda yer alacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan Gaziantep Basketbol, B Grubu'nda yer aldı.

Ön eleme oynayacak Beşiktaş ise bu turun yarı finalinde Fransız ekibi Cholet Basket ile eşleşti. Siyah-beyazlı ekip, 28 Eylül'deki mücadeleden turla ayrılması halinde finalde Czarni Slupsk (Polonya) - Jamtland Basket (İsveç) / ZZ Leiden (Hollanda) eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçını 30 Eylül'de oynayacak Beşiktaş, elemeleri geçmesi durumunda E Grubu'nda mücadele edecek.

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçememesi halinde Avrupa Kupası'nda H Grubu'nda yer alacak.

12 Ekim'de başlayacak normal sezonun grup aşaması, 30 Kasım'da sona erecek. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, 2. tura yükselecek.

Kura çekiminin ardından FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Hapoel Galil Elion (İsrail), Niners Chemnitz (Almanya), Elemelerden gelecek 2 takım

B Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Gaziantep Basketbol, Swans Gmunden (Avusturya), Elemelerden gelecek takım

C Grubu: Fribourg Olympic (İsviçre), Parnu Sadam (Estonya), FC Porto (Portekiz), Heroes Den Bosch (Hollanda)

D Grubu: Opava (Çekya), Patrioti Levice (Slovakya), BC Balkan (Bulgaristan), Elemelerden gelecek takım

E Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), CSM Oradea (Romanya), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Elemelerden gelecek takım

F Grubu: New Basket Brindisi (İtalya), Donar Groningen (Hollanda), Elemelerden gelecek 2 takım

G Grubu: Karhu Kauhajoki (Finlandiya), Anwil Wloclawek (Polonya), Egis Körmend (Macaristan), Elemelerden gelecek takım

H Grubu: TOFAŞ, HAKRO Merlins Crailsheim (Almanya), CSO Voluntari (Romanya), Elemelerden gelecek takım.

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