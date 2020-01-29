Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Olympiakos, 16. dakikada karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Toparlanarak 8-0'lık seri yakalayan ve durumu 37-31 yapan OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Karşılaşmanın 5. dakikasını Ogunbowale, Nilay Kartaltepe ve Robinson'ın basketleriyle 13-10 önde geçen OGM Ormanspor, dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 24-18 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Gemelos ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Olympiakos, farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Çeyreğin son bölümünde tempoyu yükselten OGM Ormanspor, final periyoduna 59-53 üstün girdi.

Dördüncü periyotta çok üstün bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, 25 sayılık farkla ulaştı: 81-56. Son çeyrekte rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 83-59 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

OGM Ormanspor'da 31 sayı kaydeden Ogunbowale, farklı galibiyette başrolü oynadı.

