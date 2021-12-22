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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

22.12.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LDLC Asvel: 99 - Hatayspor: 46 - LDLC Asvel son 16 turuna kaldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Hatayspor, Fransa deplasmanında LDLC Asvel'e 99-46 yenilerek elendi.

İlk maçı da sahasında 110-63 kaybeden Hatayspor bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti. LDLC Asvel ise adını son 16 turuna yazdırdı.

Lyon şehrindeki Mado Bonnet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 37-10 önde kapatan ev sahibi ekip soyunma odasına da 61-21 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 81-35 önde bitiren LDLC Asvel, karşılaşmayı 53 sayı farkla 99-46 galip tamamladı.

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