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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

25.01.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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Perfumerias Avenida: 98 - İzmit Belediyespor: 72

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 98-72 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Perfumerias Avenida ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'daki mücadelenin ilk çeyreğini 30-17 önde kapatan İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 55-47 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 80-56 önde giren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 98-72 kazandı.

İzmit ekibi, gruptaki dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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