Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 98-72 mağlup oldu.
İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Perfumerias Avenida ile karşı karşıya geldi.
Pabellon Municipal Wurzburg'daki mücadelenin ilk çeyreğini 30-17 önde kapatan İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 55-47 üstünlükle gitti.
Son çeyreğe 80-56 önde giren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 98-72 kazandı.
İzmit ekibi, gruptaki dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.