Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

DVTK Hun-Therm: Green 17, Jovanovic 13, Nina Aho 5, Kanyasi 8, Guirantes 8, Tyra Aho, Bacso 2, Kiss, Bernath 8, Garbin 14, Olah, Veg-Dudas

BOTAŞ: Slocum 12, Sventoraite 14, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal 5, Sevgi Uzun 11, Saliha Mandıracı, Hatice Pelin Gulcelik 3, Isilay Egin 3, Meltem Avcı, Ayşegül Günay,

1. periyot: 18-14

Devre: 43-23

3. periyot: 56-38

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri ilk maçında BOTAŞ, Macar ekip DVTK Hun-Therm'e 75-54 yenildi.

BOTAŞ ikinci maçını yarın TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.



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