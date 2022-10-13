Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla'ya 72-64 mağlup oldu.

Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen BOTAŞ, devreye 37-32 geride girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 61-54 önde başlayan İsrail temsilcisi, salondan 72-64 galip ayrıldı.

Elemelerdeki ilk maçında da Macaristan'ın DVTK Hun-Therm takımına 75-54 yenilen BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.



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