Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Karşılaşmaya hızlı başlayan ERA Nymburk, Dalton'un etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı ve 4. dakikayı 14-3 önde geçti. Bu çeyrek genelinde dış atışlarda çok yüksek yüzdeyle oynayan konuk ekip, periyodu 29-17 önde tamamladı.

TOFAŞ, bu sonuçla ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. ERA Nymburk ise gruptaki ilk galibiyetine imza attı.

İkinci çeyrekte Benda'dan üst üste üçlük bulan ERA Nymburk, 11. dakikada farkı 15'e çıkardı: 20-35. Set hücumlarıyla oyundaki üstünlüğünü sürdürmeye çalışan Çekya temsilcisi; Prewitt, Dalton ve Hruban ile skor üreterek 16. dakikayı 45-29 önde geçti. Bu dakikadan sonra savunmadaki sertliğini artıran ve hücumda daha etkili olan TOFAŞ, Purcell'in basketleriyle 11-0'lık seri yakaladı. Soyunma odasına ERA Nymburk'un 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe Simmons'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, skorda uzun süre sonra eşitliği yakaladı: 45-45. Berk Uğurlu'nun asist ve sayılarıyla 10-0'lık bir seri daha yakalayan TOFAŞ, öne geçerek 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. TOFAŞ, final periyoduna da 67-60 önde girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Dalton ve Obasohan ile sabırlı hücum eden ERA Nymburk, 34. dakikada tekrar eşitliği sağladı: 69-69. Son dakikalara kadar üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çeyreğin bitimine 1 dakika kala Omot ile boyalı alandan sayı bulan TOFAŞ, 81-79 öne geçti. Konuk ekip, Prewitt ile rakibine karşılık verince son 34 saniyede skor tekrar eşitlendi: 81-81. İki takım da son hücumları kullanamayınca maç uzatmaya gitti.

Uzatmaya iyi başlayan TOFAŞ, Omot ve Purcell ile skor üreterek ilk dakikayı 87-84 önde geçti. TOFAŞ üst üste hücumlardan eli boş dönünce, ERA Nymburk son dakikaya girilirken 91-88 üstünlük yakaladı. Son 5 saniyeye 96-93 ERA Nymburk üstünlüğüyle girilirken son topu kullanma hakkı TOFAŞ'a kaldı. Purcell, son hücumda üç sayılık atışı değerlendiremeyince ERA Nymburk parkeden 96-93 galip ayrıldı.

