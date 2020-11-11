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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:52 | Son Güncelleme

Igokea: 77 - Türk Telekom: 66

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea'ya 77-66 yenildi.

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-15 önde geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-32 üstün gitti.

Üstünlüğünü koruduğu ikinci yarıda son çeyreğe 53-47 önde giren Igokea, salondan 77-66 galip ayrıldı.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlı ekibin galibiyet serisi, Igokea deplasmanında sona erdi.

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