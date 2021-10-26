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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

26.10.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SIG Strasbourg: 74 - TOFAŞ: 76

İSTANBUL (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 76-74 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ, grupta 2. galibiyetini aldı. SIG Strasbourg ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Strasbourg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-13 üstün tamamlarken, devre arasına 40-34 önde girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 60-55 önde geçtiği müsabakadan 76-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 23 sayı kaydeden Pako Cruz, galibiyette önemli rol oynadı. Bursa ekibinde Elgin Cook 15, Tomislav Zubcic ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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