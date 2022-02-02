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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

02.02.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 74 - BAXI Manresa: 68

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Gatis Salin (Letonya)

TOFAŞ: Zubcic 16, Shepherd 10, Berk Uğurlu 8, Simmons 4, Cook 7, Emre Tanışan, Ennis 15, Yiğit Arslan 8, Muhsin Yaşar 6

BAXI Manresa: Valtonen 6, Bako 8, Thomasson 4, Maye 31, Perez 2, Francisco 5, Garcia 2, Steinbergs 7, Urtasun, Martines 3, Vaulet, Sima

1. Periyot: 20-20

Devre: 42-34

3. Periyot: 50-51

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımını 74-68 mağlup etti.

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