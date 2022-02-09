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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

09.02.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nutribullet Treviso: 51 - TOFAŞ: 92

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 23-10 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına da 46-24 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 39 sayıya (35-74) çıkaran TOFAŞ, karşılaşmayı da 92-51 kazandı.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16'şar sayı atan Zubcic ve Ennis öne çıktı.

TOFAŞ grupta 3'te 3 yaparken, Nutribullet Treviso 2. maçında da mağlup oldu.

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