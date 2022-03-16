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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

16.03.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 82 - Nutribullet Treviso: 80

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya) Josip Jurcevic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Zubcic 17, Shepherd 5, Ennis 16, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 11, Cruz 10, Simmons 12, Cook 2, Muhsin Yaşar 3, Zukauskas

Nutribullet Treviso: Vettori 3, Bortolani 21, Imbro 5, Chillo 8, Sims 4, Sokolowski 18, Dimsa 7, Jones 10, Akele 4

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 57-58

Normal süre: 72-72

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta mücadelesinde TOFAŞ, İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu 72-72 eşitlikle tamamlanan normal sürenin ardından uzatmada 82-80 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Yiğit Arslan ve Simmons ile sayılar bulan TOFAŞ, 4. dakikayı 12-5 üstün geçti. Nutribullet Treviso takımı aldığı molanın ardından toparlanarak oyuna tekrardan ortak oldu. Jones ve Sokolowski ile art arda sayılar bulan İtaya temsilcisi, 9. dakikada 23-19 öne geçti. Yiğit Arslan'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle Bursa temsilcisi, ilk periyot biterken farkı 1'e (22-23) indirdi.

İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Mücadelenin 16. dakikası 30-30 beraberlikle geçildi.Bortolani ve Jones'un çizgi gerisinden sayılar bulması ve TOFAŞ'ın hücumdan eli boş dönmesiyle İtalya temsilcisi 19. dakikada farkı 6 sayıya (35-41) kadar çıkarttı. Ardından Cruz ve Zubcic ile bulduğu sayılarla TOFAŞ soyunma odasına 41-41 beraberlikle girdi.

Üçüncü periyotun başında Cook Ennis ile sayılar bulan TOFAŞ, uzun sürenin arından yeniden öne geçti: 45-44. Karşılıklı basketlerde devam eden periyodu Nutribullet Treviso 58-57 önde tamamladı.

Karşılıklı basketler sonrası müsabakanın normal süresi 72-72 eşitlikle sona erdi.

Maçın uzatma bölümünde Ennis ve Cruz ile çizgi gerisinden, Zubcic ile de pota altından sayılar bulan TOFAŞ, taraftarının da desteğiyle İtalya temsilcisini 82-80 yendi.

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