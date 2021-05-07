Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Salon: Nagorny

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Manuel Mazzoni (İtalya), Yener Yılmaz

Hereda San Pablo Burgos: McFadden 12, Renfroe 3, Rivero 16, Kravic 11, Rabaseda, Benite 16, Horton 10, Cook 2, Sakho 6, Salvo 5,

SIG Strasbourg: Colson 14, Bohacik 9, Jefferson 14, Morin, Wainright 11, Cavaliere 7, Landsdowne 2, Maille 8, Tchicamboud, Udanoh 5, Beaufort, Frisch

1. periyot: 15-25

Devre: 37-43

3. periyot: 63-57

İZMİR (AA) - Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde Fransız temsilcisi SIG Strasbourg'u 81-70 mağlup eden İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos, finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncu unvanını elde eden SIG Strasbourglu Bonzie Colson müsabakadan önce ödülünü aldı.



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