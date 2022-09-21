Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu turnuvanın dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-78 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-17 önde tamamladığı maçın devre arasına da 41-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta skor avantajını koruyarak (60-55) son çeyreğe giden yeşil-beyazlılar, parkeden 81-78 galip ayrıldı.

- İkinci günün maç programı

Turnuvanın ikinci gün ilk maçında saat 17.45'de Türk Telekom Spor ile Aliağa Petkim karşılaşacak.

Günün son maçında ise saat 20.00'da Darüşşafaka ile Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz