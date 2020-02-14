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Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 21'inci hafta müsabakaları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle bu hafta maç oynanmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

16 Şubat Pazar:

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Antakya)

19 Şubat Çarşamba:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Ankara)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bornova Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

14.30 Konyaspor-Anadolu Basket (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Samsunspor-Bandırma Kırmızı (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Muradiye)

16 Şubat Pazar:

16.00 Petkimspor-Semt77 Yalovaspor (ENKA)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-1881 Düzce Belediyespor (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Antalya 07 Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Urla Belediyespor-Mersin Üniversitesi (12 Eylül)

Yarın:

14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Yalova VİP (Artuklu Yeni)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor (Edremit)

16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Emlak Konut (Sakarya)

16 Şubat Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Bursa Büyükşehir (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-İstanbul Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

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Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
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