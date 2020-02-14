Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle bu hafta maç oynanmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

16 Şubat Pazar:

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Antakya)

19 Şubat Çarşamba:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Ankara)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)