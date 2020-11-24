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Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

Ligde 10. hafta, yarın 2 müsabakayla başlayacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın perdesi, yarın 2 maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek. Günün ikinci ve son müsabakasında ise Galatasaray, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Kasım Perşembe ve 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.15 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

26 Kasım Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Atatürk)

28 Kasım Cumartesi:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

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